نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تتلقّى طلبات الحج لعام (1445هـ - 2024م) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحج والعمرة عن تلقّي طلبات الزميلات، والزملاء أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج، اعتبارًا من يوم الثلاثاء (19/12/2023م) حتى السبت الموافق (23/12/2023م) نظرًا لضيق الوقت المحدد لتسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكترونى السعودى، والبرنامج على النحو التالى: مستوى اقتصادى تحسين (5نجوم): شاملة الوجبات (إفطار + عشاء) طوال فترة الرحلة.

مكة المكرمة منطقة العزيزية المشاعر المدينة المنورة تكلفة البرنامج

الإقامة فى فندق جراند زمزم 5 نجوم أو ما يماثله من 1 إلى 4 ذى الحجة.

إقامة فى عمائر فندقية.

من 4 إلى 14 ذى الحجة فى عرفات ومنى.

المطوف (5 نجوم) بالإفطار+ الغذاء+ العشاء

الإقامة فى فندق 4 أو 5 نجوم قريب من الحرم

فى المنطقة المركزية من 14إلى 18 ذى الحجة 183000 جنيه بتخفيض 70 ألف جنيه عن السعر فى ضوابط وزارة السياحة.

• تقدم الطلبات بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول فى مبنى النقابة.

الأوراق المطلوبة:

1- أصل جواز السفر (صالح لمدة عام) + صورة الرقم القومى.

2- سداد جدية الحجز بمبلغ (30000 جنيه).

ملحوظة: (1) السعر دون تذكرة الطيران (2) يُشترط عدم أداء الفريضة من قبل. (2) الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم ثم أقارب الدرجة الأولى.

3- يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة فى هذا الشأن.

4- تُسدد باقى التكلفة خلال (أسبوع) على الأكثر مع استكمال باقى الأوراق المطلوبة.

5- أي رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية أو تغيير فى سعر العملة بالريال يتحملها الحاج.

6- في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.