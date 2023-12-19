نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان "ماذا حدث في ملف العنف ضد المرأة في العقد الأخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، التى يطلقها المجلس القومي ضد المرأة تحت شعار “كوني”، نظمت لجنة التدريب برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ندوة بعنوان "ماذا حدث في ملف العنف ضد المرأة في العقد الأخير.. ( كان وأصبح)" بحضور ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وممثلي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والهيئة العامة للاستعلامات.

أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى التشريعات التى صدرت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما ذكرت الأنشطة والحملات التوعوية التى أطلقها المجلس مثل حملات طرق الأبواب والإطار الوطنى للاستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.

و تحدثت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، عن دور المكتب الذى يقدم المشورة والدعم النفسي والقانوني للمرأة التي تواجه أي شكل من أشكال العنف حيث يتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن - 15115 ومن خلال فريق من المتطوعين وخلال حملات طرق الأبواب، وأكدت على أن الحفاظ على الأسرة هو الهدف الرئيسى للمجلس وتحدثت عن نظام الإحالة الوطني.

وأشارت نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان بالمجلس إلى مسح التكلفة الاقتصادية للعنف الصادر عام ( 2015 ) مشيرة إلى الاثار السلبية التى يتركها العنف ضد المرأة مثل الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشارت إلى القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، وأشارت إلى قرار رئيس الوزراء بإنشاء أول وحدة مجمعة للمرأة المعنفة.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة