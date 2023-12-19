شاهد استقبال الرئيس السيسى لحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بالاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 05:28 مساءً - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضورالمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية