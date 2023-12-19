نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: نتخذ خطوات بالتعاون مع الاتحاد الدولي لملاحقة الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، إن صمود الصحفيين الفلسطينيين، هو من هزم روايات الكيان الصهيوني الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورواية الصحافة الغربية، التي توّرطت وشاركت في القتل، بالانحياز للكيان الصهيوني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، ضمن فعّاليات يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني، أن النقابة تتخذ خطوات قوية لملاحقة الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث خاطبت النقابة المؤسسات الدولية، وكانت في شراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكان للاتحاد الدولي للصحفيين شراكة كبيرة في ذلك، وبدأ التحرّك في قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الزملاء.

وتابع: "أرسلنا خطابات جديدة للمؤسسات الدولية، واستعنّا بقانونيين مصريين، ونسعى لاتخاذ خطوات قوية في هذا الشأن".