نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين الفلسطينيين: سنتحرّك أمام الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.. وننظّم وقفة لكل المؤسسات الإعلامية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ناصر ابوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن النقابة ستتحرّك في المحكمة الجنائية الدولية، مع نقابة الصحفيين المصريين، والاتحاد الدولي للصحفيين، لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الزملاء خلال الحرب على قطاع عزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، ضمن يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني، أن النقابة ستتحرّك أمام جهات أخرى أيضًا، مثل الأمم المتحدة، لافتًا إلى لقائه الأمين العام للمحكمة الجنائية الدولية في رام الله، والذي لم يكن متحمسًا -بحد وصفه- وواضح أنه تعرّض لضغوط كبيرة من أمريكا وبريطانيا، ألا بفتح التحقيق ويماطل بشكل كبير.

وتابع: "نحن جاهزون من الآن، لتقديم كل شئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت الملفات القانونية التي سنقدّمها جاهزة، وفقًا للقانون الدولي".

وكشف تنظيم وقفة في كل المؤسسات الإعلامية في العالم، في نفس التوقيت، لتكون صرخة استنكار للجرائم، وضغط على المحكمة الجنائية الدولية من كل صحفيي العالم.

وأشار إلى فقد من 7 لـ8% من الصحفيين الفلسطينيين، وأكثر من 75%% من الصحفيين الذين رحلوا في العالم خلال العام الجاري من فلسطين".

واستكمل قائلًا: "قبل ما حدث مع وائل الدحدوح وسامر ابودقة، حذّرنا من قيام الاحتلال بمجازر في مدارس الإيواء، نفهم عقلية الاحتلال، وأنه يخطط لمجازر ضد الصحفيين".