صن داونز يفرض أسلوبه ويسيطر على لقاء بيراميدز بعد مرور 75 دقيقة

وشهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تأمين دفاعى من الفريقين مع جس النبض، لاسيما وأن فريق صن داونز كان الأكثر فى محاولات الوصول للمرمى.

وفى الدقيقة 17 نجح موكوينا فى تسجيل هدف التقدم لصن داونز من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 22 أهدر فيستون ماييلى فرصة خطيرة لبيراميدز ومن بعده فخرى لاكاى، وفى الدقيقة 27 أهدر ماييلى انفراد كاد أن يسجل منه هدف التعادل.

بعدها استحوذ صن داونز على الكرة وسط تراجع لفريق بيراميدز، وتصدى أحمد ميهوب فى الدقيقة 44 لفرصة هدف محقق للفريق الجنوب أفريقي.

مع بداية الشوط الثانى دخل مصطفى فتحى بدلاً من كريم حافظ، من أجل تنشيط الجانب الهجومى، واستمرت محاولات بيراميدز لاختراق دفاع صن داونز وتسجيل هدف التعادل.

ودفع باتشيكو بعبدالله السعيد بدلاً من بلاتى توريه وسط محاولات لتسجيل هدف التعادل.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد ميهوب، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه، خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

ويضم تشكيل صن داونز كلاً من.. رونوين ويليامس – خوليسو موداو – موكوينا - ريفالدو كوتزي – أوبري موديبا – ألفيوس كيكانا – ماسيكو – زوانى – ألندى – شالويلى – لوكس ربيرو.

ويأتى ترتيب المجموعة كالتالى.. صن داونز فى المركز الأول بـ 4 نقاط من 3 مباريات (+2 فارق أهداف)، مازيمبي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (0 فارق أهداف)، نواذيبو فى المركز الثالي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف)، بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف).