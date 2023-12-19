انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (الجيزة - بورسعيد) الجمعة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، إلى محافظتي (الجيزة - بورسعيد)، يوم الجمعة القادمة: (10 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق 22/12، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، وذلك على النحو التالي: