نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على تقديم خدماتها المتنوعة والمختلفة للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات، خدمة تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد.

وخلال السطور القادمة نوضح المستندات المطلوبة من الشركة وإجراءات الحصول على خدمة تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد كما يلي:

أولا: المستندات المطلوبة:



1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4- البريد الإلكتروني للعميل.

ثانيا: الإجراءات:



1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7- الانتهاء من تقديم الخدمة.

كما أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي كعداد رئيسي أول مرة، للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص وداخل الحيز العمراني، وذلك على النحو الآتي:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

5- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

6- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

7- بطاقة الرقم القومي للعميل.

8- إيصال مياه من اقرب جار.

9- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

10- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل).