مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تتابع التسجيل بماراثون زايد الخيري “نجري للعون”

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أحمد جودة - القاهرة - تابعت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن كثب تسجيل الشباب على اللينك الخاص بماراثون زايد الخيري “نجري للعون”.

حيث عُقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني على التوالي للوقوف على آخر التطورات بين وكيلي المديرية عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب وإيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ومديري الإدارات الفرعية، ومسئولي إدارة البرلمان والتعليم المدني، التنمية الرياضية، وتنمية الشباب وذلك عبرتقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات التسجيل على اللينك الخاص بالماراثون.

وأكد وكيلى المديرية للشباب والرياضة إلى ضرورة اهتمام كافة الإدارات الفرعية بالعمل على زيادة أعداد المسجلين فى ماراثون زايد الخيري من خلال تكثيف الإعلانات داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها وتشجيع الشباب وحثهم على أهمية المشاركة فى مثل هذه الأعمال الخيرية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية.

كما تطرق الحديث إلى استعرض مسؤولى البرلمان التحديث الأخير للأرقام التي تم تسجيلها ببرلمان الطلائع بالإدارات الفرعية مع التأكيد على ضرورة الاستمرار فى العمل بجد وحماس لتسجيل أكبر عدد ممكن من النشء نظرًا لما يمثله برلمان الطلائع من أهمية كبيرة فى إكساب النشء العديد من المهارات المختلفة.

كذلك أضافا وكيلي الشباب والرياضة في حديثيهما بأن الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة شدد على ضرورة الاجتهاد والعمل على زيادة أعداد المشاركين مع الاهتمام والتنبيه على الإدارات والهيئات الفرعية بالنشر والإعلان عن تفاصيل الاشتراك فى ماراثون زايد الخيري المزمع إقامته بالعاصمة الإدارية نهاية ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن سباق زايد الخيري سينطلق من أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بساحة الشعب، وحي المال والأعمال، وحي الوزارات، وتنقسم سباقات الماراثون إلى 4 كم، بجانب السباق الرئيسي لمسافة 10 كم.

وفى ختام الاجتماع تم التأكيد على المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع كافة المسؤولين داخل المديرية وموافاتهم بكل ما هو جديد فيما يخص التسجيل فى ماراثون زايد الخيري وبرلمان الطلائع.

حضر الاجتماع مديري الإدارات الفنية والفرعية ومسئولي البرلمان بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية، وأعدت الاجتماع منى عبدالرازق مدير إدارة شئون المجالس.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء