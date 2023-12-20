نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد 1.JN.. اعرف نصائح وزارة الصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع جميع المصريين خلال الساعات القليلة الماضية أخبار المتحور الجديد لفيروس كورونا 1.JN، خاصة بعدما صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "مثير للاهتمام"، ونظرا لأن غالبية المتحورات السابقة وصلت إلى مصر، فهناك قلق من المواطنين.

ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات والأعراض والنصائح عن هذا المتحور الجديد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

- يعتقد أن المتحور 1.IN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023.

- مع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN.

- بالنسبة للأعراض فإن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أو ميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور.

ونصحت وزارة الصحة بالتالي:

- التطهير المستمر للأيدي والأسطح

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية

- البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات إذا كنت مريضًا