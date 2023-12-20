نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين المصريين" تقرر نشر تقرير حريات نقابة فلسطين تضامنًا مع الزملاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، قرار مجلس النقابة بنشر التقرير الذي سيُصدر عن لجنة الحريات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، في كل وسائل الإعلام المصرية؛ وذلك دعمًا للصحفيين في غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.

وأضاف أن قانون نقابة الصحفيين، الذي صدر من 53 سنة، ورغم كل الملاحظات عليه، ولكن به كل المواد التي تضمن حرية الصحافة، وضمان حقوق الصحفيين في أداء رسالتهم، وكفالتها، والعمل على صيانة هذه الحقوق، سواءً كانت حقوق اجتماعية، أو حقوق نشر.

وكانت قد نظّمت اليوم، لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة.

وتضمّنت الورشة عدة جلسات، بدأت بشرح لعمل لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.

وتضمنت الجلسات عرضًا عن لجان الحريات في نقابات الصحفيين بالمنطقة، وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولي للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين.