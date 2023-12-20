نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نعمل على إصدار تقرير إقليمي عن الحريات الصحفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نقابة الصحفيين المصريين، على انضمامها للاتحاد الدولي للصحفيين، والذي يُعتبر مكسبًا وإضافة للاتحاد؛ نظرًا للتاريخ الكبير للنقابة، وما تقدّمه للعالم العربي والدولي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.

وقال إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين منذ عام 2002، كانت تُصدر تقريرًا بعدد الشهداء، ومنذ عام 2012، بدأت في إصدار تقرير سنوي مُنظّم، وأصبح لديها تقريرًا مُفصلًا عن كل حادث، وتقسيمه لعِدة محاور، وأيضًا تقريرًا شهريًا، وآخر فصليًا، وآخر نصف سنوي، وأيضًا تقريرًا سنويًا شاملًا، يتم إصداره في الأسبوع الأول من كل عام، يُرسل لجميع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأضاف أن النقابة تعمل على إصدار تقرير إقليمي، وستكون نقابة الصحفيين المصريين ستكون من أوائل المؤسسات التي تشارك فيه، بحرفيتها وتاريخها، وستكون قادرة على إصدار تقرير قوي عن الحريات الصحفية، في إطار الاتحاد الدولي للصحفيين.

وتابع: "أتمنّى أن تستفيد نقابات الصحفيين العربية من بعضها، في إعداد تقارير حرية الصحافة، حِرصًا على حرية النشر والتعبير في بلادنا".

وكانت قد نظّمت اليوم، لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة.

وتضمّنت الورشة عدة جلسات، بدأت بشرح لعمل لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.

وتضمنت الجلسات عرضًا عن لجان الحريات في نقابات الصحفيين بالمنطقة، وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولي للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين.