نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حريصون على إصدار تقارير الحريات الصحفية بذاتنا بدلًا من المؤسسات الأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أهمية تقارير الحريات الصحفية التي تصدرها نقابات الصحفيين الفلسطينيين، ونقابات الصحفيين في الوطن العربي بشكل عام، والتي تكمن في كونها التقرير الوطني المعتمد، بدلًا من انتظار تقارير من مؤسسات خارجية، لا تدرك طبيعة ما يتم داخل الوطن.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.

وقال إن جهة وطنية تنتقد، أفضل من جهات خارجية هي من تنتقد، مضيفًا: "نحن الأقدر على كتابة التقرير، والأكثر معايشة للظروف، لذا نحن حريصون على كتابة التقرير بذاتنا، حرصًا على البلد والحريات، ووجود مجتمع ديمقراطي حر".

وكانت قد نظّمت اليوم، لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة.

وتضمّنت الورشة عدة جلسات، بدأت بشرح لعمل لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.

وتضمنت الجلسات عرضًا عن لجان الحريات في نقابات الصحفيين بالمنطقة، وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولي للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين.