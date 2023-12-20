كبار حاخامات حركة ”حبد” الصهيونية يطالبون أعضاء مجلس الحرب الصهيوني بعودة الاستيطان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - خلال خطاب وقَّع عليه أحد كبار حاخامات حركة "حبد" الحسيدية في الكيان الصهـ يوني والعالم، الحاخام "يتسحاق يهودا ياروسلافسكي" الذي يشغل منصب رئيس محكمة "حبد"، طالب كبار حاخامات حركة "حبد" أعضاء مجلس الحرب الصهـ يوني بضرورة عودة الاستيطان في غـ زة والسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع.

ويشير المرصد إلى أن الخطاب يتضمن عشرة بنود قائمة على التعليمات الواضحة والحاسمة التي أصدرها الحاخام "لوبافيتش" خلال كافة حروب الكيان الصهـ يوني منذ حرب 1967م، يمكن تلخيصها في عدم الخضوع لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المسائل الأمنية، وضرورة السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الأراضي التي انسحب منها الكيان الصهـ يوني في غـ زة وإعادة استيطانها، وعدم التخلي عنها مرة أخرى.

كما وجّه حاخامات حركة "حبد" في خطابهم أيضًا إلى ضرورة إنهاء الحرب بسرعة من دون تعريض حياة الجنود للخطر، والمضي قدمًا فقط وفق الاعتبارات العسكرية الخالصة.

ويلفت #مرصد_الأزهر إلى أن دعوات حركة "حبد" التي تطالب باحتلال غزة وإعادة بناء المستوطنات، تأتي في إطار الحملة الصهـ يونية الموسعة التي انطلقت مؤخرًا، والتي تدعو إلى ضرورة استغلال المجا*زر الجارية في غـ زة -أمام مرأى العالم ومسمعه- لتنفيذ أهدافها الخبيثة المتمثلة في احتلال غـ زة، ومن ثم القضاء الفعلي على إمكانية إقامة دولة فلسطـ ينية مستقلة، خاصة في الوقت الذي تخرج فيه التصريحات من كل أركان الاحتلال الصهـ يوني بتهجير أهالي غـ زة، وبعدها التوجه إلى الضفة الغربية لتهجير أهلها كذلك.

ويحذر المرصد من تنامي هذا الخطاب داخل الكيان الصهـ يوني في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الصمت العالمي، وعجز المنظمات والهيئات الدولية في وضع حد لإر*هاب الاحتلال الصهـ يوني، الذي تقوده جماعات ومنظمات متطر*فة لا تفهم إلا لغة الدمار والعنف طريقًا لتحقيق أوهامها البغيضة. مشددًا على أن دعوات الاستيطان المتزايدة تعكس هدف الاحتلال من شن هذه المجـ ازر على المدنيين في غـ زة الأبية، غـ زة العزّة.