افتتاح مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية يناير المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - منال القاضي

تفتتح وزارة الأوقاف " مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية " يناير المقبل ٢٠٢٤ وسيضم المركز نخبة من الباحثين والأئمة المتميزين بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كأعضاء أساسيين متفرغين ونخبة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة ومن المعنيين بالشأن الديني للاستعانة بخبراتهم البحثية والفكرية والثقافية من مختلف التخصصات التي لا غنى عنها في دراسة وتناول القضايا الدينية، ولا سيما أن وزارة الأوقاف لها باع كبير في مجال البحث الديني أثمر خلال عام ٢٠٢٣ وحده أكثر من ٦٠ إصدارا عربيا ومترجما .