نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بمشاركة تركية هندية".. لقاءات لتنشيط السياحة مع منظمي حفلات الزفاف بشرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في عدد من الجلسات النقاشية التي تُعقد ضمن فعاليات منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز (IMWF)، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر الجاري تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة والشركة المنظمة للحدث.

وخلال هذه الجلسات تحدث عمرو القاضي عن المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولا سيما تلك التي تجعله وجهة جاذبة لإقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف بمدن شرم الشيخ والقاهرة والأقصر لما تتميز به هذه المدن من عوامل جذب وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة هذا النوع الفاخر من السياحة، كما عرض الفيلم الترويجي لفاعلية "الأقصر... طريق الكباش" التي أُقيمت في شهر نوفمبر 2021 خلال افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف إعلاميًا بطريق الكباش.

كما تحدث مدير تسويق الشركة المنظمة عن الخطط المستقبلية لهم بمصر والتي تضم تنظيم العديد من الحفلات والمؤتمرات في المدن المصرية وخاصة شرم الشيخ والأقصر، كما أثنى على دور الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتعاون المشترك والذي استمر لمدة عام لتحقيق حلم استضافة هذا الحدث في مدينة شرم الشيخ.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بشرم الشيخ على أهمية تلك الأحداث التي تعد عامل جذب كبير، مشيرًا إلى افتتاحهم العديد من الفنادق أحدهما عدد الغرف الفندقية فيه يصل إلى 3500 غرفة فندقية.

كما تناولت هذه الجلسات الحديث عن الاستراتيجيات والخطط المستقبلية وأهداف الحكومة المصرية للوصول بأعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والمشاركة في معرض Emitt بالعاصمة التركية اسطنبول ومعرض OTM بمدينة مومباي بالهند في شهر فبراير 2024.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد عمرو القاضي أيضًا لقاءات مع العديد من منظمي سياحة الحوافز والمؤتمرات، كما التقى مع الرئيس التنفيذي لجوائز أكاديمية السينما الهندية التي تنظم سنويًا في مختلف دول العالم وذلك بهدف التعرف على إمكانية إقامة هذا الحدث في مصر.

ومن المقرر أن يُقام على هامش المنتدى لقاءات مهنية (B2B) ومعرض لتبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين من الجانب المصري والحضور من مختلف دول العالم.