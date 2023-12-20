الداخلية تضبط واقعة غسل أموال بقيمة 175 مليون جنيه من متحصلات الإتجار في المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (175 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.