نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبدالرحيم: الاتحاد الدولي للصحفيين دائم الدعم للنقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مصر تشرّفت بالانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، وهو داعم ومؤيد لنقابة الصحفيين المصريين، وعند اقتحام مقر النقابة عام 2016، كان الاتحاد يُصدر بيانًا دوليًا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.

وأضاف: "شرف لنا أن يكون نائب الاتحاد الدولي للصحفيين، هو نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وأعتبر أن النقابتين هم نقابة واحدة".

وكانت قد نظّمت اليوم، لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة.

وتضمّنت الورشة عدة جلسات، بدأت بشرح لعمل لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.

وتضمنت الجلسات عرضًا عن لجان الحريات في نقابات الصحفيين بالمنطقة، وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولي للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين.