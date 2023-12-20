الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع هولندا لبحث مستقبل التعاون العسكرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالوزيرة كايسا أولو نجرن وزير دفاع هولندا والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.