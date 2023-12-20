نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح "مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية" يناير المقبل ٢٠٢٤ م بإذن الله تعالى.

وسيضم المركز نخبة من الباحثين والأئمة المتميزين بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كأعضاء أساسيين متفرغين ونخبة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة ومن المعنيين بالشأن الديني للاستعانة بخبراتهم البحثية والفكرية والثقافية من مختلف التخصصات التي لا غنى عنها في دراسة وتناول القضايا الدينية، ولا سيما أن وزارة الأوقاف لها باع كبير في مجال البحث الديني أثمر خلال عام ٢٠٢٣ وحده أكثر من ٦٠ إصدارا عربيا ومترجما.