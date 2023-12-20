شيخ الأزهر يهنئ الشيخ مشعل الصباح أمير الكويت ويدعو له بالتوفيق

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد تولِّي سموه قيادة دولة الكويت الشقيقة، وتنصيب سموه أميرًا للبلاد.

ويعرب شيخ الأزهر عن خالص الدعاء بالتَّوفيق والسَّداد لسمو الشيخ مشعل في قيادة دولة الكويت الشقيقة ومواصلة مسيرة العطاء وتحقيق تطلعات شعبه وازدهار بلاده، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلاميَّة.