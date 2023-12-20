سفير مصر في كيتو يلتقي رئيس البرلمان الإكوادوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - في إطار مساعي السفارة المصرية لتعزيز التواصل مع دوائر صنع القرار بالإكوادور، التقى تــامــر ممــدوح سفير مصر لدي الإكوادور السيد Henry Kronfle رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث تقدم السفير المصري بالتهنئة للمسئول الإكوادوري بمناسبة انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف بين البلدين، والإهتمام بفتح قنوات اتصال وحوار مع مجلس النواب المصري لدعم العلاقات المصرية-الإكوادورية في مختلف المجالات.

وقد أكد السفير المصري خلال اللقاء على تطابق المواقف السياسية لمصر والإكوادور في العديد من القضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك، بجانب إلتزامهما بإحترام المبادئ الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان وسبل دعم السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما أعرب عن تطلع الجانب المصري إلي التعاون الإيجابي والمستمر مع البرلمان الإكوادوري بجميع أعضائه ولجانه المختلفة، بما يحقق تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية والثنائية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب المسئول الإكوادوري عن اعتزازه الشخصي وتقدير بلاده لمكانة مصر المقدرة علي الساحة الدولية ودورها الإيجابي إقليمياً ودولياً، مشيراً إلي أن تعزيز التعاون البرلماني من شأنه أن ينعكس إيجاباً على دعم العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وأكد على تطلع كافة المؤسسات الإكوادورية إلي المزيد من تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا، وقد شهد اللقاء الإتفاق على تدشين تعاون برلماني بين الجانبين، بجانب مواصلة مساعي تطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس الإرادة السياسية القوية القائمة لتوثيق العلاقات في القطاعات المختلفة، فضلاً عن استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى بشأنها.