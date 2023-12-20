الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع هولندا لبحث مستقبل التعاون العسكرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالوزيرة كايسا أولو نجرن وزير دفاع هولندا والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعربت وزير دفاع هولندا عن تقديرها لدور القوات المسلحة المصرية فى صون الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الهولندى والملحق العسكرى لدولة هولندا بالقاهرة.