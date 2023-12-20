الوزراء: تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الخارجية لمشروع مركز أورام طنطا الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع "قطاع كهرباء دمياط"، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لـ4 دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر، بما يسهم في سرعة إدخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة ضمن جُهود المُحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة.

ووافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة 50 عاماً، في مساحة 1041.25 م2 زائدة عن المساحة الأصلية المخصصة لإحدى شركات التنمية السياحية استكمالاً لمشروع الشركة القائم، بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك بهدف تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الخارجية لمشروع مركز أورام طنطا الجديد، دعماً لجهود تعزيز القطاع الصحي والمساعي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف المواطنين.