مقترح برلماني للحكومة بضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:31 مساءً - تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن ووزير الصحة ، وذلك لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم ، بحيث يحق لهم الإستفادة من كارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت متى فى بيان صحفي لها إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء سبق وأن أصدر قرار بضم مرضى ضمور العضلات إلى ذوى الهمم، مطالبة رئيس الوزراء بمعاملة أصحاب العين الواحدة أسوة بضمور العضلات.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أصحاب العين الواحدة لا يقلون أهمية عن مرضى ضمور العضلات ، ولذلك فلابد من وجود اهتمام من جانب الدولة بهم لتقديم كافة الخدمات لهم والتيسير عليهم.

وأوضحت أن أصحاب العين الواحدة محرومين من دخول الكليات العسكرية والتربية الرياضية والطب ، وهذا يعنى أن الدولة قامت بتصنيفهم كذوى الهمم واعترفت بهم ، ولكنهم لم يحصوا على حقوقهم ، وبالتالي فلابد من توفير كارت الخدمات المتكاملة لهم.

وطالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنظر بعين الرأفة لأصحاب العين الواحدة كأب لأصحاب العين الواحدة وضمهم لذوى الهمم ، مؤكدة أن الدولة بذلت جهود حثيثة للاهتمام بذوى الهمم ، وظهر ذلك من خلال إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 هو عام ذوى الهمم فى مصر ، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب قانون "قادرون بإختلاف" لتوفير مزيد من الدعم المالي والرعاية لهم.