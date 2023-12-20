نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أناب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 23 - 27/ 12/ 2023م، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك يوم السبت 23 / 12 / 2023م العاشرة صباحًا.