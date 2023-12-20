نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة يفحص المزارع المنتجة للألبان للتأكد من خلوها من الأمراض (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت لجان إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالجيزة، بفحص المزارع المنتجة للألبان بالطريق الصحراوي ضد مرض البروسيلا، والدرن البقري والتأكد من خلوها من الأمراض البكتيرية المشتركة التي من الممكن أن تنتقل للإنسان في حالة إصابة الحيوانات، وكانت النتائج سلبية.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وتكثف مديرية الطب البيطري بالجيزة، من أعمالها لحماية صحة المستهلك من هذه الأمراض ويقدر تعداد هذه المزارع 14 ألف رأس من الأبقار الحلابة.

بيطري الجيزة

بيطري الجيزة

بيطري الجيزة

بيطري الجيزة

بيطري الجيزة

بيطري الجيزة

بيطري الجيزة

بيطري الجيزة