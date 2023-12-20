نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يجتمع بمديري عموم ووكلاء الإدارات لتفعيل مجموعات الدعم للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية. وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية.

وذلك لمناقشة توصيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تفعيل مجموعات الدعم وذلك للمراجعات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وإقامة الدعايا اللازمة لها من قبل مديري الإدارات على صفحات العلاقات العامة والإعلام داخل الإدارات.

كما تم مناقشة الاهتمام بتكثيف حصص المشاهدة داخل المدارس لما لها من أثر بالغ الأهمية في عملية التحصيل الدراسي.

وكذلك الإعلان عن مواعيد البث لقناة مدرستنا 1و2و3، مع ضرورة التواصل بين مديري الإدارات والوكلاء مع أولياء أمور الطلاب والعمل على حل مشاكلهم وتلببة طلباتهم.

والتوصية بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي ورصد اي شكاوي والعمل على حلها من خلال التواصل الفعال، وضرورة التاكد من جاهزية البنية التكنولوجية للامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد أيضًا وكيل الوزارة على أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم، والتوجيه وإزالة أي سلبيات، مع ضرورة الاستفادة من مدارس التعليم الفني في الصيانات الخاصة بالمدارس من خلال مشروع رأس المال وتدوير رواكد الديسكات المتهالكة، توفيرًا للنفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتابع: الاهتمام بولي الأمر، واحتواء المشكلة منذ بدايتها وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي فى حل مشاكل العنف بالإضافة إلى زيادة الندوات التثقيفية، وتفريغ الطاقة السلبية للطالب من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية وتفعيل هذه الأنشطة بشكل إيجابي حتى تكتشف جميع المواهب لدى أبنائنا الطلاب والاهتمام بهم ليصبحوا أبطالا يمثلون وطنهم.

واختتم: الاهتمام بمديري المدارس التابعين للبرنامج الرئاسي، وتذليل الصعوبات التي تواجههم لكي نمنحهم الثقة فى إدارة صحيحة للمدارس وكذلك الاهتمام بذوي الهمم وطلاب الدمج ومتابعة تحصيلهم الدراسي داخل المدارس والعمل على إزالة أي معوقات.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع