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د. مصطفى ثابت يعزي الزميل أمين عبدالخالق في وفاة عمه

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة دوت الخليج الإلكترونية، وجميع العاملين بها، عم الزميل أمين عبدالخالق، المحرر بقسم الحوادث ببوابة دوت الخليج.

سائلين المولى  للمتوفى أحمد حسن عبدالخالق "عم الزميل"،  أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتتقدم أسرة التحرير وجميع العلملين في بوابة دوت الخليج بخالص العزاء إلى الزميل وأسرته، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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