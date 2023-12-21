حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 22-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 08:38 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22-12-2023

مهنياً: تشعر بحالة من فقدان المان وسؤ تفاهم محتمل قد تحتاج في هذا اليوم المتقلب ان تكون دبلوماسي وتبتعد عن العدائية والتطرف وان تبتعد عن إثارة النعرات والحساسيات، قد يدلك الحدس على حل ما، وتضطر إلى مواجهة بعض التطورات في حياتك المهنية.

عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك

صحياً: وفّر طاقتك ونشاطك للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22-12-2023

مهنياً: الامور جيدة والاخبار مطمئنة وكلماتك مسموعة حواراتك صريحة ما يجعلك تتاهب للدخول الى عمل جديد ما يجعلك مقبلاً بحماسة كبيرة على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع .

عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم محاولاً إحياءه، فيكون النجاح حليفك.

صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22-12-2023

مهنياً: تكون النقاشات المالية هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور لكن انصحك ان تدخر قدر الإمكان او ان تدفع مستحقاتك المادية المتراكمة، واتخاذ قرارات مصيرية حاسمة بشأن المصاريف الغير ضرورية واعيد قراءة حساباتك.

عاطفياً: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.

صحياً: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً بسبب آلام ظهرك ورقبتك.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 22-12-2023

مهنياً: ترافقك الحظوظ في هذا اليوم الجيد الذي يجعلك متحمس للتغيير ولكل شيء جديد من اقتراحات وعروض ومشاريع ناجحة نتيجة سهرك على كل خطوة كنت تقوم بها، وتنال مقابل ذلك التهنئة والتبريكات من جميع الزملاء.

عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك لأنه يعلم طريقة تفكيرك وكيفية التعامل معك في مثل هذه الحالات.

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 22-12-2023

مهنياً: بالرغم من وجود القمر في معاكسة مع برجك من السرطان الذي قد يسبب لك عدم الاطمئنان والغضب وابشك والغيره والأعصاب المشدودة الا ان وجود الكواكب في برج ناري صديق يسهل الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الامام بسرعة وثبات.

عاطفياً: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه، اعتقاداً منك أنها قد تزعجه بعض الشيء.

صحياً: استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 22-12-2023

مهنياً: يكبر الحظ في هذا اليوم الجيد الذي يسهل الاتصالات في المجال المهني وقد تصادف ظروف ممتازة حتى تعوض عن الأخطاء السابقة كذلك سوف تحمل لك التأثيرات الايجابية للقمر من السرطان اجوبة مناسبة حول ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين.

عاطفياً: إذا كنت مرغماً على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك أو يخيّب أملك، بل يشجعك على ذلك.

صحياً: ساعد نفسك أولاً لكي تتخلص من مشاكلك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 22-12-2023

مهنياً: لست بأفضل حال حاول ان تضع اصبعك على الجرح وحاول معالجته بعيدا عن صب الزيت فوق النار فانت متوتر عصبي قليل الصبر بسبب تراجع في مجال عملك لكن وجود الزهرة في برجك والكواكب في برج القوس الصديق يدعمانك لذلك توقّع تغييرات قريبة وفرصاً من نوع آخر وعقوداً جديدة.

عاطفياً: تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، حافظ على رباطة جأشك وتخلص من اليأس وجدد غرامك

صحياً: التزم ساعات العمل المطلوبة فقط، واستفد من فترة بعد الظهر لممارسة المشي.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22-12-2023

مهنياً: مشرق سعيد ترفض التعب مليء بالحيوية والنشاط وقد تدخل في منعطف جديد في حياتك المهنية وتقدّماً معنوياً قوياً وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجاباً وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة.

عاطفياً: فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك.

صحياً: تحتاج الى الهدوء بعيداً عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 22-12-2023

مهنياً: تحسن مهني واضح يرافقك وعروض مهنية جيدة بانتظارك بحيث تكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم وتحلم بترقيةيوم جيد جدا لتصحيح الأخطاء.

عاطفياً: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية وتنجح في ذلك، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيراً.

صحياً: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 22-12-2023

مهنياً: قد تفاجئك بعض العراقيل او مواجهة مع احد المسؤولين حولك فكن حذر في التعامل معهم وحاول ان تركز أكثر وارحرص على الاتصال بمن يهمك امرهم كذلك وعلى الارجح بعض الظروف المتعلّقة بوضع اداري قد تربكك مدة قصيرة جداً، لأنك تكون قادراً على إيجاد الحل سريعاً.

عاطفياً: العلاقة ببعض النساء مهمة جداً وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاً.

صحياً: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة إذا الطقس مناسب..

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22-12-2023

مهنياً: تنسى خيبة امل سابقة، وتسيطر على امورك وتتحكم بحياتك بذكاءك الحاد وسرعة بديهتك فتطلّ على يوم أكثر وعداً على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّراً مهما ومفاجآت ايجابية.

عاطفياً: تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج او ارتباط قبل نهاية العام الحالي.

صحياً: أنت مدعو الى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يومياً.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22-12-2023

مهنياً: مشرق متفائل تسير نحو أهدافك بثبات وفرح وتتنقل من مكان الى آخر يوم واعد بتغير مهني جديد في حياتك العملية وبانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالاً كباراً.

عاطفياً: حماسة الشريك لإرضائك تفاجئك وتنعكس إيجاباً على العلاقة بينكما وتوضيح الرؤية.

صحياً: لا تغامر بصحتك من أجل ساعات عمل إضافية تفقدك عافيتك وتنال من طاقتك