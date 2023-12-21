وزارة العمل : دورات تدريبية مجانية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، المقابلات الشخصية للمتقدمين من الشباب الراغب فى التدريب فى مجال التسويق الإلكتروني، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، وذلك لبدء البرامج التدريبية المجانية فى هذا المجال ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وايضاً متابعة الدورات التدريبية المنفذة على مهن صيانة المحمول ، والتفصيل والخياطة ، والتطريز ، بالتعاون والتنسيق مع البرنامج ، وذلك فى إطار جهود المديرية لدعم الشباب من الجنسين من خلال تدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية والتى توفرها للشباب مجاناً وفق أحدث اساليب التدريب العالمية ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب فى الحصول على فرص عمل لائق ، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مزيد من تلك التدريبات ، واضافت مدير المديرية أن الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم علي المهن المشار إليها، بواقع 46 يوماً تدريبياً في دورة الخياطة، و36 يوماً تدريبياً في دورة التطريز، ومدة دورة صيانة الكمبيوتر 56 يوماً، ومدة دورة صيانة المحمول 56 يوماً تدريبياً، كما يحصل المتدربون على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي في نهاية التدريب، كما يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتسلم المتدربون الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها ..