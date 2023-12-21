وزارة العمل : ختام برامج تدريبي لشباب وفتيات قنا .. وندوة للتوعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة قنا إختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية الثانية على مهنة المساحة بمركز التديب المهنى بقفط ضمن خطة التدريب المهنى للعام التدريبي 2023- 2024، وعمل الإختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربين الذين بلغ عددهم 14 متدرب ومتدربة بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 100 ساعة تدريبية، وايضاً تنظيم ندوة للتوعية حول قضايا الهجرة غير الشرعية ، بمقر شباب صناع (بجمعية ريدك) بقنا ، قام بها مكتب تفتيش وتشغيل قنا ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم ، أو تدريبهم من أجل التشغيل بتوفير برامج تدريبية مستحدثة ومناهج عالمية لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، و توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع ..

وأوضح احمد جاير مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريره للوزارة ، إن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة لهم من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وبمخاطر الهجرة غير الشرعية لبناء جيل مؤهل وواعى ، وأكد مدير المديرية على أنه جرى الإنتهاء من الدورة التدريبية على مهنة المساحة ، وذلك بمركز التدريب المهني بقفط ، بحضور المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وأحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، بالإضافة إلى التركيز خلال الندوة التى جرى تنظيمها على أهمية فهم المخاطر الكامنة في الهجرة غير الشرعية، وضرورة توعية الشباب بأبعادها القانونية والاجتماعية السلبية ، والتشديد على ضرورة بذل الجهود المشتركة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه الشباب نحو خيارات شرعية وآمنة.