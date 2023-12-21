وزارة العمل : زيارات وتدريبات عملية بالمشروعات القومية لخريجي برامج التدريب على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة أسوان إنتهت من تدريب مجموعة من الشباب من الجنسين علي كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة الصديقة للبيئة ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، مع تعليم كيفية تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية و، الذي سبقه تدريبات علي المهارات الحياتية وإدارة المشروعات ، حيث أنه بعد الانتهاء من التدريبات النظرية والعملية بمركز تدريب مهني المحمودية ، والتي إستمرت لمدة 26 يوم ، جرى تنظيم زيارات عملية وتدريبية لخريجي برنامج الطاقة الشمسية لإحدي أكبر محطات الطاقة الشمسية بمشروع فارس العملاق وهو ثاني أكبر مشروع قومي للطاقة الجديدة والمتجددة علي مستوي الشرق الاوسط ، وقامت شركة اكوا باور باستضافة المتدربين بمحطاتها ولمدة 5 ايام متتالية لمعايشة طبيعة العمل بهذا المحطات ومعرفة مراحل التجهيز لتدشين محطات الطاقة الشمسية ..

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تاهيل وتدريب الشباب من الجنسين لتوفير عمالة فنية مدربة لالحاقها بالمشروعات القومية بسوق العمل الداخلى أو السفر للخارج لتلبية طموحاتهم وأحلامهم ، وأضاف مدير المديرية أن المهندس محمود حسين مدير السلامة والصحة المهنية والبيئة والشؤون الإجتماعية بالمشروع ، إستقبل الشباب وقام بتعريفهم بدور الشركة واهدافها و خططتها المستقبلبة في التوسعات بالظهير الصحراوي مع الشرح الوافي لأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذا المواقع والتعريف بها ، واستكمل الشباب تدريباته العملية من خلال النزول للمواقع العملية للمحطات تحت الانشاء لمعرفة مراحل التجهيز والتحضير لتدشين محطات الطاقة الشمسية بها .

وأشار مدير المديرية إلى أن الشركة قامت في نهاية الزيارات التدريبية بمنح المتدربين شهادات الخبرة العملية عن هذه الفترة وتحفيز الشباب للتقدم للإختبارات النظرية والعملية المؤهلة للحصول علي فرص عمل بهذه المحطات بعد الإكتفاء أولاً بتعيين أبناء قرية فارس بهذا المشروع القومي العملاق المقام علي أراضي قرية فارس ، وفى نهاية التدريبات أثنى المتدربين علي الخدمات التدريبية المقدمة من وزارة العمل بالتعاون مع WFP وعلي حسن إستضافة الشركة و تعاونها لخدمة الشباب الاسواني ودورها في تأهيلهم للعمل بمجالات الطاقة الشمسية المختلفة ..