وزيرة الهجرة: حريصون في الجمهورية الجديدة على إعطاء الشباب مساحة الإبداع بالعلم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها جندي، الحرص في الجمهورية الجديدة على إعطاء الشباب مساحة الإبداع والابتكار بالعلم والمعرفة وتطويع التكنولوچبا؛ لاسيما لكونهم قادة الغد وعليهم مَهمة كبرى ورسالة سامية.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضيًا للوزيرة سها جندي مع السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية (في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وآسيا والقوقاز والمنطقة العربية والشرق الأوسط) بمختلف التخصصات؛وذلك بحضور الدكتور مينا مكين، منسق عمل مجموعة شباب مركز "ميدسي".

وذكرت وزارة الهجرة في بيان اليوم / الخميس/ أن هذا اللقاء جاء لتهنئة هؤلاء الشباب علي ما تم إنجازه من جهود وما تحقق من أهداف في الفترة الماضية، ومناقشة خطة المركز في الفترة المقبلة وأنشطته ودورهم في دعم مصر وخلق شبكة تواصل مع مختلف الدارسين، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها الباحثون من دراساتهم المتخصصة في الجامعات العالمية.

وأوضحت سها جندي أن لقائها بالأعضاء الجدد لمركز "ميدسي"، يأتي في إطار الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لاستراتيجيات العمل المقبلة والأنشطة الخاصة بالمركز، معربة عن ثقتها في مهمتهم الوطنية وجهودهم وأفكارهم وولائهم وانتمائهم لوطنهم الأم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الجمهورية الجديدة تولي أهمية كبرى للشباب وتحرص على منحهم الفرصة لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث منحت القيادة السياسية الشباب الكثير من الفرص غير المسبوقة، سواء في منتدى شباب العالم أو في دمجهم في الوزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم الكثير من الفرص للتدريب والتأهيل على يد الخبراء المتخصصين، وكذلك المشاركة في صناعة القرار لإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وعلى بناء الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات؛ للمضي قدما في سبيل رفعة هذا البلد.

وأشارت إلى حرص القيادة السياسية على إطلاق مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج، قائلة :"وهو ما نسعى عليه بكل طاقتنا، لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة بدقة وعناية"، مشيدة بجهود شباب مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، ودورهم في حث زملائهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.