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وزارة الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عن 4 طرق مهمة للوقاية من المتحور الجديد لكورونا JN.1 والتى تضمنت..

 

1- الحصول على تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة.

 

2- التطهير المستمر للأيدى والأسطح.

 

3- التهوية الجيدة وارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

 

4- الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية.

 

5- مراعاة البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض.

 

6- الحرص على الخضوع للفحص حال ظهور أى أعراض، أو مخالطة شخص مصاب بالكورونا أو الأنفلونزا.

 

7- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

 

8- الحرص على الآداب التنفسية، أى تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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