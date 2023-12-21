الفصائل الفلسطينية: لا حديث حول الأسرى ولا تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - قالت فصائل فلسطينية، فى بيان، إن هناك قرار وطنى بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كان إعلام فلسطينى، أفاد بسقوط 4 شهداء بينهم مدير معبر كرم أبو سالم جراء استهداف من طيران الاحتلال الإسرائيلى لمرافق المعبر أثناء العمل.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها وثقت نحو 493 اعتداء على عمال بالرعاية الصحية فى الأراضى الفلسطينية، أدت إلى 500 حالة وفاة، ونحو 700 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضى.

وأضافت "الصحة العالمية"، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مستشفى يعمل فى شمال غزة بعد خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة، داعية لاحترام القانون الدولى وإدخال الوقود للمستشفيات فى قطاع غزة للحيلولة دون وفاة المرضى فيها.

وأكدت المنظمة أنها لم تر أى دليل على استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، مضيفة: "نؤكد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنسانى لإدخال الوقود والأطباء من أجل إجراء العمليات وإنقاذ حياة الناس فى غزة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مئات الجرحى يموتون لانعدام الخدمة بمجمع الشفاء.