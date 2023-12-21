"شوشة" يلتقي وفد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفدًا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، خلال زيارته إلي مدينة العريش.

وضم الوفد كلا من ، الدكتور بيترا خوري المسؤول العالمي للصحة والرعاية ، الدكتورة الهام الكفافي المسؤول الاقليمي للصحة المجتمعية، الدكتورة مايا حلواني مدير عمليات الاتحاد الدولي لازمة غزة ، الدكتور محمود ثروت مسؤول دولي عن الأمراض المزمنة ، الدكتور محمد رشاد المسؤول الاقليمي

للخدمات الصحية، الدكتور عمر عصام مسؤول اقليمي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ، الدكتور جريجوري هاينس مسؤول دولي عن الخدمات الصحية وطب الطوارئ.

وثمن الوفد الدور الذي تقوم به محافظة شمال سيناء ممثلة في الهلال الاحمر المصري في استقبال وايصال المساعدات الي قطاع غزة ، وانه لولا هذا الدور لما استطاعت الدول ان تصل بمساعداتها الي قطاع غزة.

وأشاد الوفد بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بالتعاون مع كافة الاطراف لاحتواء الازمة في قطاع غزة.

بدوره وجه محافظ شمال سيناء الشكر للهلال الاحمر المصري للدور الكبير الذي يقوم به في استقبال وايصال المساعدات الي قطاع غزة ، كما وجه الشكر للصحة علي استقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية ، فهما الرئتين لدعم العمل الانسانى لازمة غزة .

وأكد المحافظ انه يجب النظر بفكر استراتيجى لضرورة توفير مخازن استراتيجية للمساعدات تستوعب كل المساعدات الموجودة فى المحافظة وضرورة توفير دعم للمستشفيات فى مجال جراحة العظام وخاصة ان اغلب الاصابات متمثلة فى العظام والحروق وغيرها.

وطالب كلا من الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء ولطفي غيث مدير العمليات بالهلال الاحمر المصري ، بانشاء مركز للدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين والمتعاملين معهم لاعادة تاهيلهم نفسيا عقب الاحداث التي تشهدها غزة وعقب فترة علاجهم في المستشفيات.