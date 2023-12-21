نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطباء تكليف 2023 يشتكون بسبب تأخر حركة نيابات سبتمبر: "حاسين بالظلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم عدد من أطباء تكليف دفعة 2023، بتظلمات بشأن حركة نيابات شهر سبتمبر 2023 المتأخرة، مؤكدين تعرضهم للضرر بسبب تأخيرها، بالإضافة إلى تراكم الدفعات، الأمر الذي يحرم الأطباء من فرصة الحصول على تدريب وتعليم جيد.

وتواصلت "دوت الخليج" مع إحدى الطبيبات المتظلمات، والتي أكدت أنهم يشعرون بالظلم، لافتة إلى أن العرف جرى على إصدار حركتين نيابات في العام، الأولى تكون إما في شهر مارس أو مايو، والثانية تكون في شهر سبتمبر، ولكن هذا العام 2023 تم إصدار حركة واحدة في شهر مايو، والحركة الثانية لم تصدر رغم أن العام أوشك على الانتهاء.

كما شددت على ضرورة فصل دفعة "تكميلي 2023"، عن الدفعة الأساسية التي تخرجت في 2023، لأن هذا الأمر يؤدي إلى تزاحم الدفعات بالإضافة إلى أنهم تخرجوا منذ شهر واحد، لافتة إلى أن هناك تركيز في حركة مايو على تخصصات طب الأسرة على حساب التخصصات الأخرى.

تفاصيل شكوى أطباء تكليف 2023

وقال الأطباء في شكواهم، إن سوء احتياجات حركة مايو ٢٠٢٣ في التخصصات التنافسية -رغم زيادة عدد الأطباء المتقدمين للحركة- نتج عنه زيادة أعداد المستنفدين من المتقدمين للضعف (1400) وهو أكبر عدد في تاريخ الوزارة، بالإضافة نقص تخصصات الجلدية والنسا والقلب والرمد والعظم، والتي كانت شحيحة جدًا في الحركة الماضية في المستشفيات التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة رغم وجود عجز بالمستشفيات بشهادة النواب ورؤساء الأقسام، ما يؤدي إلى زيادة العبء على شباب الأطباء وزيادة عدد ساعات العمل والضغط النفسي والبدني، وقد دفع في الشهور الماضية عددًا منا حياتهم ثمنًا لذلك.

ما هي طلبات الأطباء؟



وقدم أطباء تكليف 2023، عدة مطالب إلى الوزارة وهي كالتالي:

- تعجيل نزول إعلان حركة سبتمبر 2023 وعدم تأجيلها إلي العام المقبل.

- وجود حركة نيابات كل ستة أشهر، وأن تستغرق على الأكثر شهرين من تاريخ الإعلان وحتى الاستلام.

- زيادة تخصصات الجلدية والنسا والقلب والرمد والعظم، وتحجيم الاعداد في التخصصات المُلحة.

- مضاعفة الاحتياجات في مستشفيات الأمانة والمعاهد التعليمية.

- فصل دفعة تكميلي 2023 عن الحركة المرتقبة حيث إنه لم يمضي علي تكليفهم بضعة أيام -كما حدث مع دفعة تكميلي 2022-.