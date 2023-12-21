التعليم تستعد لعقد تدريبات لطلاب الأول الثانوى على الامتحانات الإلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 07:34 مساءً - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد تدريبات لطلاب الصف الأول الثانوي على الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر عقده في شهر يناير المقبل، وفقاً للمواعيد المعلنة من المديريات التعليمية، حيث يتم تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على إدخال البيانات على أجهزة التابلت وطريقة الإجابة على الأسئلة، وذلك قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.