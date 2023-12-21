الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة ومناطق سقوط الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 08:34 مساءً - حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية: أنه من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ومن بينها القاهرة الكبرى وذلك بسبب وجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس على مدار اليوم.

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت: استمرار انخفاض درجات الحرارة لعدة أيام مقبلة على جميع انحاء البلاد وخاصة على مدار ساعات الليل، مع مزيد من الإحساس بالبرودة في ظل وجود نشاط ملحوظ للرياح.

مناطق سقوط الأمطار

وناشدت، المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات الطبية غدًا بسبب النشاط الملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة بالمناطق المفتوحة، متوقعة وجود فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية بدءًا من يوم السبت ولمدة 3 أيام.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.