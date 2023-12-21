إنتر ميلان على رأس أندية ترفض انطلاق دورى السوبر الأوروبى بعد حكم محكمة العدل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 08:35 مساءً - رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي وعددًا من الأندية الأخرى اطلاق دوري السوبر الأوروبي من جديد عقب قرار محكمة العدل الأوروبية المزمع إقامته من قبل عددًا من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني.



إنتر ميلان

وجاءت قائمة الأندية التي أعلنت رفضها المشاركة في دوري السوبر الأوروبي حتى الآن كالتالي:

"روما، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، بوروسيا دورتموند، ليفربول، ريال سوسيداد، إشبيلية، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، فناربخشة، سيلتيك، موناكو، باريس سان جيرمان، فينورد".

وأصدر نادي إنتر ميلان بيانًا رسميًا تعليقًا على الحكم قال فيه: يكرر نادي إنترناسيونالي ميلانو إيمانه بأن مستقبل كرة القدم الأوروبية لا يمكن ضمانه إلا من خلال التعاون بين الأندية داخل رابطة الأندية الأوروبية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا.

كمجتمع، نظل متمسكين بقوة بالقيم التي تميز النموذج الرياضي الأوروبي ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع الفرق الأخرى التي جمعتها جمعية الأندية الأوروبية لدعم هذه القيم.

رابطة الدوري الإنجليزي



أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا رسميًا كشفت فيه عن موقفها من الحكم الصادر اليوم من قبل محكمة العدل الأوروبية بشأن إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي المزمع إقامته من قبل عددًا من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني.



دوري السوبر الأوروبي



ووفقاً للبيان الرسمي لرابطة الأندية: "تنوه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالحكم الصادر اليوم في قضية محكمة العدل الأوروبية يعد هذا حكمًا مهمًا وسنقوم الآن بدراسة آثاره بشكل كامل على اللعبة".

يستمر الدوري الإنجليزي الممتاز في رفض أي مفهوم من هذا القبيل، ويمثل المشجعون أهمية حيوية للعبة وقد أوضحوا مرارًا وتكرارًا معارضتهم للمنافسة "الانفصالية" التي تقطع الرابط بين كرة القدم المحلية والأوروبية.

ويجدد الدوري الإنجليزي الممتاز التزامه بالمبادئ الواضحة للمنافسة المفتوحة التي تدعم نجاح مسابقات الأندية المحلية والدولية.

تزدهر كرة القدم من خلال القدرة التنافسية التي يخلقها الصعود والهبوط، والتأهل السنوي على أساس الجدارة من الدوريات والكؤوس المحلية إلى مسابقات الأندية الدولية والمنافسات والطقوس الطويلة الأمد التي تأتي مع تخصيص عطلات نهاية الأسبوع لكرة القدم المحلية.

هذه المبادئ منصوص عليها في ميثاق مالكي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تم تقديمه في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تحسين القوة الجماعية والقدرة التنافسية للدوري بما يحقق مصلحة اللعبة على نطاق أوسع.

ومنذ عام 2021، قام الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب هيئات كرة القدم الأخرى، بتعزيز قواعده وإدارته في هذا المجال.

وسيواصل الدوري الإنجليزي الممتاز الانخراط في حوار مفتوح وبناء مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بكرة القدم، حول أفضل السبل لحماية وتعزيز التوازن التكاملي لكرة القدم المحلية والدولية للأندية.