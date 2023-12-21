أخبار مصرية

سلفاكير يهنئ الرئيس السيسى.. ويؤكد خصوصية العلاقة بين مصر وجنوب السودان

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك لتهنئة الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر، حيث أكد الرئيس "سلفاكير" على خصوصية العلاقة بين البلدين، مشدداً على حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر.

ومن جانبه، ثمن الرئيس السيسى، الاتصال الكريم، مؤكداً العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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