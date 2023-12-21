بكارى جاساما يعتزل التحكيم الدولى رسميا ويعلق الصافرة بنهاية الموسم فى جامبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - أعلن اتحاد جامبيا لكرة القدم تعليق الحكم الدولى بكاري بابا جاساما اليوم رسميا صافرته بعد مسيرة طويلة امتدت لسنوات مع الكرة الأفريقية والعالمية.



اعتزال بكاري جاساما



ووفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الجامبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كان جاساما حكماً لما يقرب من عقدين، بالإضافة إلى مشاركته فى العديد من بطولات كأس الأمم الأفريقية، وبطولتين لكأس العالم.

ولد جاساما في 10 فبراير 1979، وارتقى الرجل البالغ من العمر 44 عامًا إلى مكانة بارزة داخل دوائر التحكيم بعد انضمامه إلى لجنة النخبة في الفيفا عام 2007.

شارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن، وكأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل. وتم تكليف جاساما بمباراة هولندا وشيلي.

وظهر في العديد من المسابقات مثل كأس العالم تحت 20 سنة، دوري أبطال أفريقيا، بطولة كأس العالم للأندية، التصفيات الأفريقية، كأس الذهبية، كأس العرب، كأس الملك، كأس القارات وغيرها.

بينما يتنحى جاساما جانباً عن المهام الدولية، التزم بمواصلة مشاركته في كرة القدم من خلال المساهمة في الدوري المحلي لكرة القدم للدوري الأول لما تبقى من موسم 2023/24.