"فى يومنا" يحصد النجمة الذهبية بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي في ختام دورته السادسة، عن جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث نال فيلم "سعادة عابرة" جائزة أفضل فيلم عربي، وحصل فيلم "درب غريب" على النجمة البرونزية، وحصد فيلم "كلب سلوقى وفتاة" النجمة الفضية، وفاز بالنجمة الذهبية فيلم "في يومنا".

وضمت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كلا من أنوب سينغ وهو باحث سينمائي ومؤلف، وشخصية بارزة في السينما الهندية البديلة، صبا مبارك فنانة أردنية تحتوي مسيرتها على أكثر من 60 عملاً في السينما والتليفزيون والمسرح، ياسمين المصري، ممثلة وفنانة وناشطة حقوقية عالمية، وُلدت في لبنان لأب فلسطيني وأم مصرية، منال عيسى فنانة فرنسة لبنانية معروفة بأعمالها الحائزة على الجوائز، وتشتهر بكونها كاتبة سيناريو وممثلة بارعة، عمر الزهيري مخرج سينمائي مصري.

وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدى، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجى، انتشال التميمى وزوجته، أمير المصرى، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازى وزوجته، الكاتبة مريم نعوم، صدقى صخر، هشام عاشور، طه دسوقى وزوجته، مريم الجندى، المخرج على العربى، غالية بن على، المخرج هادى الباجورى، تامر حبيب.

وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة والقصف المستمر من العدوان الاسرائيلى، حيث تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الاخوة فى غزة، ، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم.

ومنح المهرجان فى حفل الإفتتاح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى اقيمت فى هذه الدورة.