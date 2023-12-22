نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أعداد المرشحين في انتخابات نقابة البيطريين لـ30 طبيبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الأطباء البيطريين تلقي أوراق 30 مرشحًا في اليوم الخامس لمهلة تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي 2024، وتبين أن 16 طلبًا قد تم تسليمها بشكل مباشر في مقر اللجنة، بينما تم إرسال 14 طلبًا عبر البريد.

وأضافت النقابة في بيان لها: تقدم 4 مرشحين للمنافسة على مقعد النقيب العام، فيما قدم 4 آخرون لخوض انتخابات مجلس النقابة العامة لمن يزيدون عن سن الـ60. وبلغ عدد المتقدمين لرئاسة النقابات الفرعية 6 مرشحين، بينما قدم 16 آخرون طلباتهم لعضوية النقابات الفرعية، ليصل إجمالي عدد المرشحين خلال الأيام الخمسة إلى 94 مرشحًا.

وأوضحت اللجنة أن عمليات استقبال طلبات الترشح مستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، حيث يتم استقبال الطلبات في مقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتي. وناشدت اللجنة جميع الأطباء المتقدمين بترشيح أنفسهم في الأيام القادمة بالالتزام بجميع المتطلبات المعلنة مسبقًا وحثتهم على الحضور بأوراقهم بالكامل لتسهيل عملية التسجيل وتسهيلها على زملائهم، وذلك خلال فترة العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً.