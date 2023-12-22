نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل أجازة نصف العام.. مستشار وزير التموين يفجر مفاجأة بشأن انخفاض سعر الذهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنها ارتفاعات تاريخية ولم تحدث من قبل.

وناشد الدكتور ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المواطنين التريث قليلا وعدم الاقبال على شراء الذهب خلال الفترة القادمة، موضحا أنه انخفض أمس 40 جنيها وستشهد الأيام المقبلة المزيد من الانخفاضات، ولا داع للشراء في ظل الأوضاع الحالية.

تابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، قبل بداية إجازة نصف العام ستكون أسعار الذهب أكثر هدوءا، مؤكدا أن من المتوقع أن ينخفض 100 جنيه خلال الفترة القادمة، مشدد على أن مبادرة زيرو جمارك ستساهم في استقرار سوق الذهب في مصر.