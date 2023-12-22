نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول المحكم الدولي التشادي إبكرولر مدو المشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين يوم السبت القادم من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م،تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أ.د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقد وصل إلى فندق جراند نايل تاور بالقاهرة المحكم الدولي الدكتور/ أبكر ولر مدو من دولة تشاد، حيث أكد أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين هذا العام فريدة من حيث التنظيم، وتكريم حفظة كتاب الله (عز وجل)، ومن حيث التنوع في فروعها، فمصر بلد القرآن الكريم وبلد العلم والعلماء، مؤكدًا أنه إذا ذكر القرآن الكريم وقراءاته وتجويده انصرف الانتباه إلى مصر، وأن هذه المسابقة هي أم المسابقات من حيث النزاهة والإبداع، وهذا يؤكد على أن على رأس هذا البلد أناس مخلصون.

معربًا عن عميق شكره لرائد هذه الأمة للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على اهتمامه بالقرآن الكريم وحفظته واهتمامه بالنهضة الشاملة، معبرًا عن دهشته من مستوى التنمية التي شاهدها بعد عام فقط منذ آخر مرة كان فيها بمصر، مهنئا فخامة الرئيس على ثقة الشعب المصري به لقيادة البلاد خلال فترة رئاسية جديدة.