رئيس "الإصلاح والنهضة": الإعلام وقف حائط صد أمام المؤامرات التي تحاك ضدنا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن إقبال الشعب المصري الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية جاء نتيجة الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلغاء حالة الطوارئ مما أهل البيئة المصرية للدخول في الحياة السياسية دون خطوط حمراء مما ساهم في تغيير عقلية السياسيين.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إذاعة جلسات الحوار الوطني على الهواء أعطت رسالة للجميع أن الدولة جادة في خطواتها نحو التغيير والاصلاح السياسي، وأنه لا يوجد شيء نخفيه على المواطنين.

تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الإعلام المصري وقف كحائط صد لكثير من المؤامرات التي كانت تحاك ضد الوطن وكان يقاتل في الصفوف الأولى دفاعا عن مصر وتوعية الشعب المصري، وشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

