الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال على القاهرة .. والصغرى بالعاصمة 14 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا)، تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (3:2 أمتار)، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 15.