أخبار مصرية

محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان و695 كيلو مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان و695 كيلو مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري علي مدار أسبوعين والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها  قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط عدد (١٠ أطنان و٦٩٥ كجم ) مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب تحرير ١٥ محضر للمخالفين.

وشملت الضبطيات ٩ أطنان لحوم مفروم وجلود ودواجن فاسدة وضبط طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم.

وفي مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٦٩٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والعجوزة والدقي وأكتوبر والوراق.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة  التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

IMG-20231222-WA0014
IMG-20231222-WA0014
IMG-20231222-WA0013
IMG-20231222-WA0013
IMG-20231222-WA0012
IMG-20231222-WA0012
IMG-20231222-WA0016
IMG-20231222-WA0016
IMG-20231222-WA0017
IMG-20231222-WA0017
IMG-20231222-WA0015
IMG-20231222-WA0015
IMG-20231222-WA0008
IMG-20231222-WA0008
IMG-20231222-WA0006
IMG-20231222-WA0006
IMG-20231222-WA0009
IMG-20231222-WA0009
IMG-20231222-WA0011
IMG-20231222-WA0011
IMG-20231222-WA0004
IMG-20231222-WA0004
IMG-20231222-WA0010
IMG-20231222-WA0010
IMG-20231222-WA0007
IMG-20231222-WA0007
IMG-20231222-WA0005
IMG-20231222-WA0005
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا